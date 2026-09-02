EFE

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Agustín Tapia, número uno del ránking: “¿El Messi del pádel? Es una comparación que me gusta, pero es demasiado”

El jugador argentino Agustín Tapia tiene todo de cara para acabar por cuarta temporada consecutiva como el mejor del mundo junto con el español Arturo Coello, una hegemonía que le ha llevado a tener colgada la etiqueta del ‘Messi del pádel’, una comparación que ve exagerada, aunque le motiva para algún día dejar un legado similar en el deporte de la pala.