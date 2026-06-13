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Fede Chingotto valora los cambios del Padel: "Hay pros y contras, pero la iniciativa es positiva"

Fede Chingotto valora los cambios del Padel: "Hay pros y contras, pero la iniciativa es positiva"

Àngels Fàbregues

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Fede Chingotto valora los cambios del Padel: "Hay pros y contras, pero la iniciativa es positiva"

Àngels Fàbregues

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Federico Chingotto, compañero de Alejandro Galán, analizó en rueda de prensa durante el Premier Padel Valencia P1 las nuevas normas que afectan a los jugadores. El argentino reconoció que existen "pros y contras", aseguró que no fue consultado sobre los cambios y reclamó una mayor comunicación entre jugadores y organizadores para adaptarse al rápido crecimiento del pádel profesional.

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