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Entrevista a Fernando Belasteguín, ex jugador y número 1 del mundo de pádel

Entrevista a Fernando Belasteguín, ex jugador y número 1 del mundo de pádel

Entrevista a Fernando Belasteguín, ex jugador y número 1 del mundo de pádel / Àngels Fàbregues

Entrevista a Fernando Belasteguín, ex jugador y número 1 del mundo de pádel

Àngels Fàbregues

Angels Fàbregues

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El legado de Fernando Belasteguín sigue creciendo lejos de la competición. El exnúmero uno del mundo anunció la creación de un nuevo Bela Padel Center en Argentina, concretamente en Canning, Buenos Aires, un ambicioso proyecto que verá la luz el 19 de mayo de 2027 y que estará impulsado por Pride Developer dentro del complejo Pride Canning Center. En esta entrevista nos explica cómo afronta su retiro y sus nuevos proyectos. Más información

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