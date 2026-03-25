El Real Oviedo cumple este jueves su primer centenario
El Real Oviedo cumple este jueves su primer centenario en un momento agridulce para el club carbayón que, tras regresar a la élite del fútbol español un cuarto de siglo después, ve muy comprometida su permanencia en Primera División.Y lo celebra con una muestra sobre Isidro Lángara en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, titulada 'Lángara, el señor de los goles', que permanecerá abierta hasta el 1 de abril y en la que se pueden ver fotos, una escultura y muchos objetos personales donados por la familia del futbolista. IMÁGENES: ELOY ALONSO.