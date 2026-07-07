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La brutal exhibición de Gemma Arenas en la TDL de Val d'Aran by UTMB, desde dentro

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La brutal exhibición de Gemma Arenas en la TDL de Val d'Aran by UTMB, desde dentro

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Gemma Arenas dominó con autoridad la primera edición de la TDL en el Val d'Aran by UTMB y cruzó la meta en 10:28:43, confirmando los pronósticos que la situaban como favorita clara en una prueba debut donde el factor desconocimiento del recorrido jugaba un papel importante. La ucraniana Yana Vasianovych llegó segunda con 10:38:14, mientras que el tercer puesto fue para Sara Murillo con un tiempo de 11:04:51. Más información

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