GTWS

El resumen y los mejores momentos de la Zegama Aizkorri 2026

La Zegama-Aizkorri tenía todos los ingredientes para una edición histórica. Y los utilizó todos. El 25 aniversario de la maratón vasca dejó este domingo un resultado que tardará años en digerirse: Tove Alexandersson ganó en su debut y destrozó el récord femenino con un tiempo de 4:08:09, más de ocho minutos por debajo de los 4:16:43 que Nienke Brinkman había establecido en 2022 en condiciones radicalmente mejores. Con barro, lluvia y el Sancti Spiritu empapado. En su primera vez en Zegama.