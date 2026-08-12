Secciones

Es noticia
Eclipse solarLeo MessiBardghjiJulián ÁlvarezFerran TorresRodriCuándo juega JódarMercado FichajesDeportivo - Real MadridPrograma Europeo Atletismo hoyMedallero Europeo AtletismoEuropeo de natación 2026 hoyPSG - Aston VillaIker RodríguezMourinhoLaLiga EA SportsFuneral Jorge MessiLaporteLamine YamalMercado de fichajesBarcelona GamperEdurne PasabánVanesa LorenzoGonzalo BernardosAbuela Ferran TorresDorian YatesCañizaresJoan PradellsCasa Lamine YamalDieta PedriFichajes BarçaFichajes Real MadridPS StoreOutdoor
instagramlinkedin
Diego Rico, nuevo fichaje del CA Osasuna: "Vengo a intentar ayudar en lo máximo posible con humildad y trabajo".

Diego Rico, nuevo fichaje del CA Osasuna: "Vengo a intentar ayudar en lo máximo posible con humildad y trabajo".

Diego Rico, nuevo fichaje del CA Osasuna: "Vengo a intentar ayudar en lo máximo posible con humildad y trabajo". / CA Osasuna

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diego Rico, nuevo fichaje del CA Osasuna: "Vengo a intentar ayudar en lo máximo posible con humildad y trabajo".

CA Osasuna

RRSS WhatsAppCopiar URL

El CA Osasuna presenta su nuevo fichaje en este mercado de verano, Diego Rico. El exjugador del Getafe se une al equipo navarro para complementar la defensa después de quedar como agente libre. El jugador firma para una temporada con una clausula de rescisión de diez millones de euros. El jugador ha superado las pruebas médicas en la Clínica Universidad de Navarra para sumarse a la entidad rojilla.

TEMAS