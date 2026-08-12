Diego Rico, nuevo fichaje del CA Osasuna: "Vengo a intentar ayudar en lo máximo posible con humildad y trabajo". / CA Osasuna

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Diego Rico, nuevo fichaje del CA Osasuna: "Vengo a intentar ayudar en lo máximo posible con humildad y trabajo".

El CA Osasuna presenta su nuevo fichaje en este mercado de verano, Diego Rico. El exjugador del Getafe se une al equipo navarro para complementar la defensa después de quedar como agente libre. El jugador firma para una temporada con una clausula de rescisión de diez millones de euros. El jugador ha superado las pruebas médicas en la Clínica Universidad de Navarra para sumarse a la entidad rojilla.