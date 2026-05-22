EFE

Alessio asegura que el Osasuna "se va a matar en el campo" por la permanencia

El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha asegurado este viernes, en el día previo a jugar por la permanencia en Getafe, que "el equipo se va a matar en el campo". Lisci ha comparecido ante los medios de comunicación, ante los que ha adelantado que Víctor Muñoz no entrará en la convocatoria para el último partido de la temporada por lesión. Sin embargo, el preparador ha avanzado que Raúl Moro puede llegar al partido. La convocatoria se publicará este mismo sábado.