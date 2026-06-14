Marc Gázquez

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Oriol Romeu, sin equipo: se abre un nuevo capítulo en su carrera

El Southampton ha confirmado la marcha de Oriol Romeu tras finalizar su contrato el próximo 30 de junio. El centrocampista español, de 34 años, pone fin a una etapa muy especial en el club inglés, donde se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición. Tras una temporada con escaso protagonismo, Romeu vuelve al mercado como agente libre y afronta un verano lleno de incertidumbre sobre cuál será el próximo destino de su carrera. Más información