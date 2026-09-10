Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación de Marruecos / Javier Giraldo

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Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, da por hecho que Marruecos albergará la final del Mundial

Marruecos vuelve a subir la apuesta en la carrera por albergar la final del Mundial de 2030. Y esta vez lo ha hecho por boca de Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, que prácticamente ha dado por hecho que el partido decisivo del torneo se disputará en el futuro Gran Estadio Hassan II, que se está construyendo en la provincia de Benslimán, en el área de Casablanca. Lekjaa realizó la afirmación este jueves durante un acto del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) celebrado en Bouznika. El dirigente, que además de encabezar el fútbol marroquí ejerce como ministro delegado encargado del Presupuesto y se ha incorporado recientemente al buró político del partido, no dejó demasiado margen a la interpretación. Más información