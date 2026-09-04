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La Copa del Mundo llega a Ceuta

Rafael Louzán y Luis de la Fuente han viajado este viernes hasta Ceuta para reunirse con su presidente, Juan Jesús Vivas. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el seleccionador nacional han llevado el trofeo del Mundial para mostrar su apoyo al pueblo ceutí en estos momentos tan complicados, después de la invasión de inmigrantes ilegales provenientes de Marruecos que dura ya más de un mes. Más información