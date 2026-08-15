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El gesto de Rodri con Messi antes de la final que no pasó desapercibido

Las imágenes captadas desde la cámara del árbitro esloveno Slavko Vinčić han revelado un curioso momento durante el protocolario saludo de capitanes antes de la final del Mundial. Cuando Rodri se acerca a Messi para estrecharle la mano, el centrocampista español protagoniza un gesto inesperado que ha llamado especialmente la atención: evita cruzar la mirada con el argentino justo en ese instante.