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Tagliafico y su reflexión sobre el Mundial: “Hay que estar orgullosos del Mundial, no es fácil llegar a dos finales y tener dos medallas"

Tagliafico y su reflexión sobre el Mundial: “Hay que estar orgullosos del Mundial, no es fácil llegar a dos finales y tener dos medallas"

Tagliafico y su reflexión sobre el Mundial: “Hay que estar orgullosos del Mundial, no es fácil llegar a dos finales y tener dos medallas" / @Scalonados

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Tagliafico y su reflexión sobre el Mundial: “Hay que estar orgullosos del Mundial, no es fácil llegar a dos finales y tener dos medallas"

@Scalonados

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Nicolás Tagliafico, defensa de la selección argentina, ha hablado sobre la final del Mundial en la que quedó en segunda posición tras perder contra España. El jugador argentino ha dejado claro que no hay que sentirse derrotados como país y que hay que estar orgullosos por haber podido estar en dos finales seguidas del torneo mundialista. En 2022, Argetina consiguió ser campeona del mundo ante una Francia que luchó hasta el último minuto y que todo se resolvió en la tanda de penaltis. Este año no fue igual debido a que España dominó el encuentro en su mayoría y Ferran Torres dio el tanto de la victoria en el tiempo de descuento.

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