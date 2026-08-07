Aumenta la presión al Gobierno para que la final del Mundial de 2030 se celebre en España / Atlas News

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Aumenta la presión al Gobierno para que la final del Mundial de 2030 se celebre en España

Por carta, a través de Borja Semper, el PP recrimina al Gobierno su inacción en torno a la final del Mundial. Plantea además la posibilidad de retirarse de la organización si finalmente el partido no se juega en el país. Una misiva respaldada por la vicesecretaria de los populares, Alma Ezcurra. A izquierdas y derechas del PSOE reman en la misma dirección. Sumar y Vox han elevado la queja al Congreso; dudan de la fiabilidad de Marruecos como socio y piden excluirle de la candidatura. Aunque la posición del Gobierno es firme, defiende el liderazgo español y aguarda a la reunión de septiembre con la organización. Infantino, en guerra con la UEFA, tampoco tiene los apoyos de Asia o de la Concacaf en América. La llave de la presidencia pasa por el apoyo de la confederación africana, en medio de la disputa por la final del Mundial que en España ya es, como mínimo, una discusión de Estado.