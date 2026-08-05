Gianni Infantino llega a una reunión de crisis de la FIFA / Atlas News

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Gianni Infantino llega a una reunión de crisis de la FIFA

Gianni Infantino ha llegado a Marruecos para una reunión de urgencia de la FIFA. Las últimas iniciativas del presidente de la federación no han sentado bien a las 211 entidades que son miembros. Infantino ha propuesto vender el 20% de la FIFA a inversores privados, además de vender los derechos comerciales de la Copa del Mundo. Eso le permitiría a la entidad recaudar 4200 millones de dólares.