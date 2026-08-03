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Video inédito revela cómo bandera de Malvinas llegó a jugadores argentinos en Mundial 2026
Un video difundido en las últimas horas por una aficionada argentina muestra el momento en que la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" fue lanzada desde la tribuna al campo de juego y llegó a manos de jugadores de la selección argentina tras la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial de 2026. IMÁGENES: TOMADAS DE LA CUENTA DE INSTAGRAM @CLARAHOUSSAY.