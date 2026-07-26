¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Scaloni se vuelca con sus aficionados delante de su casa
X
Scaloni ha atendido en la puerta de su casa a todos pequeños aficionados que se han congregado con camisetas y fotografías para que el seleccionador las pudiese firmar. El humor de Scaloni ha sido de lo más amable y empático con todos aquellos que han acudido a su puerta. Se han escuchado cánticos como "No te vayas nunca", una muestra del gran cariño que tiene el país con su persona.