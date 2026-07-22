El mensaje de Messi en el vestuario que creó la conspiranoia en las redes / ESPN

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El mensaje de Messi en el vestuario que creó la conspiranoia en las redes

Se ha desencadenado una retahila de conspiranoia y teorías en las redes tras la derrota de Argentina contra España en la final del Mundial. Este mismo vídeo, en el que Messi aparece mostrando un mensaje al resto del vestuario, ha sido uno de los focos de estas teorías, creando muchas historias que apuntan a que Argentina se dejó ganar. Un dominó que se retroalimenta entre usuarios de las redes que cada vez se va haciendo más grande, hasta llegar al punto de recoger firmas entre aficionados argentinos. Más información