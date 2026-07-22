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La FIFA de Gianni Infantino: Trump, la expansión y mucho más

La FIFA de Gianni Infantino: Trump, la expansión y mucho más

La FIFA de Gianni Infantino: Trump, la expansión y mucho más / Perform

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La FIFA de Gianni Infantino: Trump, la expansión y mucho más

Perform

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Gianni Infantino ha estado al frente de la FIFA durante tres Mundiales, y el presidente de LaLiga aboga ahora por un cambio. El duo Infantino y Trump ha creado mucha controversia alrededor del mundo debido a la imagen dada y a los muchos problemas que han ocasionado tanto para equipos como personas en el Mundial.

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