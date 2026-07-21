RNE

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La narración del gol de Ferran que ha dado la vuelta al mundo

La victoria contra Argentina en Nueva Jersey que otorgó a la Selección Española su segunda Copa Mundial también dejó una narración inolvidable para Radio Nacional de España. El sentimiento con el que Antonio Muelas narró el gol de Ferran Torres en ‘Tablero Deportivo’ ha traspasado fronteras, hasta el punto que la BBC se hizo eco del momento, que pasaba automáticamente a formar parte de la historia de la radio pública.