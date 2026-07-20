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Pedro Sánchez recibe en la Moncloa a la Selección española

Pedro Sánchez recibe en la Moncloa a la Selección española

Pedro Sánchez recibe en la Moncloa a la Selección española / @La_SER

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Pedro Sánchez recibe en la Moncloa a la Selección española

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El presidente de España, Pedro Sánchez, ha recibido a los jugadores de la Roja tras su triunfo en el Mundial. España venció a Argentina gracias al tanto firmado por Ferran Torres en la segunda parte de la prórroga. El equipo de Luis de la Fuente fue muy superior al equipo albiceleste y se hizo justicia, confirmando la segunda estrella de España. Más información

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