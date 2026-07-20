Messi y la selección argentina se despiden del Mundial / Atlas News

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Messi y la selección argentina se despiden del Mundial

Argentina puso fin este domingo a su defensa del título mundial con una derrota por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Lionel Messi resistió hasta la prórroga, pero acabó cediendo con un tanto de Ferran Torres al inicio del segundo tiempo extra. La selección argentina jugó con un futbolista menos desde el descuento de los 90 minutos por la expulsión de Enzo Fernández, que vio la segunda tarjeta amarilla. Más información