Luis de la Fuente en el acto de celebración: "Es el mejor equipo del mundo con letras mayúsculas" / @La_SER

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Luis de la Fuente en el acto de celebración: "Es el mejor equipo del mundo con letras mayúsculas"

En el acto de celebración del Mundial, hecho en Madrid, Luis de la Fuente ha hablado delante de todos los aficionados y aficionadas para expresar su sentimiento después de hacer historia en la historia del país. De la Fuente ha dejado claro que "Esta selección es el mejor equipo del mundo con letras mayúsculas". De la Fuente no se corta en elogios con sus jugadores tras la noche histórica de ayer.