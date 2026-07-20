Ferran Torres sobre su gol en la final del Mundial: "Yo creo que siempre hay que seguir creyendo y al final todo llega" / @La_SER

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Ferran Torres sobre su gol en la final del Mundial: "Yo creo que siempre hay que seguir creyendo y al final todo llega"

Ferran Torres habla en el evento de celebración del Mundial de la Selección, siendo el autor del tanto que dio la victoria y la segunda estrella a Europa. El tiburón deja claro que la fe en uno mismo es esencial para poder superarse y que en su carrera ha sido un valor que le ha hecho llegar hasta este punto.