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Shakira llega al MetLife Stadium y agradece a sus seguidores por el apoyo a su canción 'Dai Dai'

Shakira llega al MetLife Stadium y agradece a sus seguidores por el apoyo a su canción 'Dai Dai'

Shakira llega al MetLife Stadium y agradece a sus seguidores por el apoyo a su canción 'Dai Dai' / EFE

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Shakira llega al MetLife Stadium y agradece a sus seguidores por el apoyo a su canción 'Dai Dai'

EFE

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La cantante colombiana Shakira compartió este domingo un video en Instagram en el que mostró su llegada al estadio MetLife de Nueva Jersey para su presentación durante el espectáculo del descanso de la final del Mundial 2026, al tiempo que agradeció a sus seguidores por el apoyo que le brindaron a su canción 'Dai Dai' a lo largo del torneo.

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