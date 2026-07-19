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Seguidores de 'La Roja' animan a la selección desde Bruselas

Seguidores de 'La Roja' animan a la selección desde Bruselas

Seguidores de 'La Roja' animan a la selección desde Bruselas / EFE

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Seguidores de 'La Roja' animan a la selección desde Bruselas

EFE

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Las calles del centro de Bruselas se transformaron durante la tarde de este domingo en un desfile de camisetas y banderas españolas en apoyo a 'La Roja', que hoy se disputa el primer puesto del Mundial de fútbol contra Argentina. A pocas horas del encuentro final, una gran afición española se asentaba en terrazas y bares de la capital belga, paseando por las calles y encontrándose con amigos y desconocidos.

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