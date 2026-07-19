¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Ronaldinho y Ronaldo Nazario, compinches de Madonna en su actuación musical
Tiempo de descanso de la final del Mundial llena de sopresas y música. Madonna ha inaugurado el espectáculo musical con unas apariciones que nadie se esperaba. Ronaldinho y Ronaldo Nazario han formado parte de su número acompañando a la cantante en el coche que los ha llevado hacia el estadio y donde ha seguido el espectáculo con cantantes como BTS, Shakira o Justin Bieber.