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Ronaldinho y Ronaldo Nazario, compinches de Madonna en su actuación musical

Ronaldinho y Ronaldo Nazario, compinches de Madonna en su actuación musical

Ronaldinho y Ronaldo Nazario, compinches de Madonna en su actuación musical / Cazé TV

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Ronaldinho y Ronaldo Nazario, compinches de Madonna en su actuación musical

Cazé TV

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Tiempo de descanso de la final del Mundial llena de sopresas y música. Madonna ha inaugurado el espectáculo musical con unas apariciones que nadie se esperaba. Ronaldinho y Ronaldo Nazario han formado parte de su número acompañando a la cantante en el coche que los ha llevado hacia el estadio y donde ha seguido el espectáculo con cantantes como BTS, Shakira o Justin Bieber.

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