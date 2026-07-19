Los reyes de España, las princesa de Asturias y el presidente del Gobierno en la final de la Copa del Mundo / EFE

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Los reyes de España, las princesa de Asturias y el presidente del Gobierno en la final de la Copa del Mundo

Los reyes de España, Felipe y Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la princesa Leonor, la infanta Sofía y los ministros de Exteriores y Economía, José Manuel Albares y Carlos Cuerpo, se han desplazado hasta Estados Unidos para seguir en directo la final de la Copa del Mundo del fútbol que enfrenta a la selección española con la argentina en el estadio Metlife.