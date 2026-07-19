El campeón del Mundial 2026 recibirá por primera vez un anillo de campeón / EFE

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El campeón del Mundial 2026 recibirá por primera vez un anillo de campeón

La FIFA anunció hoy domingo que la selección que conquiste la Copa Mundial de 2026 recibirá, por primera vez en la historia del torneo, un anillo de campeón. La nueva distinción se sumará al tradicional trofeo del Mundial y reconocerá a los integrantes del equipo que logren coronarse campeones del mundo. Además, el ganador también portará durante los próximos cuatro años el distintivo oficial de campeón del mundo en su uniforme.