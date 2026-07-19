EFE

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Barcelona ultima los preparativos para seguir la final del Mundial

El ayuntamiento de Barcelona ultima la instalación de la pantalla gigante que permitirá a más de 12.000 personas reunirse esta noche en el Fòrum de Barcelona para seguir la final del Mundial de Fútbol 2026 que disputarán los combinados de España y Argentina y, a pocas horas de que se dispute el partido, los aficionados marcan sus preferencias vistiendo las camisetas de su selección.