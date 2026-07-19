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Barcelona ultima los preparativos para seguir la final del Mundial

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EFE

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Barcelona ultima los preparativos para seguir la final del Mundial

EFE

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El ayuntamiento de Barcelona ultima la instalación de la pantalla gigante que permitirá a más de 12.000 personas reunirse esta noche en el Fòrum de Barcelona para seguir la final del Mundial de Fútbol 2026 que disputarán los combinados de España y Argentina y, a pocas horas de que se dispute el partido, los aficionados marcan sus preferencias vistiendo las camisetas de su selección.

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