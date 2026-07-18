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Vozinha se suma a un partido de leyendas junto a Cafú, Trezeguet, Zanetti, Terry...

Vozinha se suma a un partido de leyendas junto a Cafú, Trezeguet, Zanetti, Terry...

Vozinha se suma a un partido de leyendas junto a Cafú, Trezeguet, Zanetti, Terry... / @diarioas

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Vozinha se suma a un partido de leyendas junto a Cafú, Trezeguet, Zanetti, Terry...

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Vozinha vuelve a triunfar en las redes tras jugar un encuentro de leyendas a pocos días de finalizar el Mundial en EEUU. El arquero ha disputado un partido junto a jugadores que marcaron una época en su selección, ya puede ser Cafú en Brasil o Zanetti en Italia. Vozinha será una de las figuras más recordadas en este mundial debido al impacto mediático que ha tenido a lo largo del torneo, ya sea en Instagram o fuera del césped.

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