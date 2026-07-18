Rafael Louzán en alusión a los abucheos a De la Fuente: "No queremos polémicas con Argentina" / Jordi Gil

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Rafael Louzán en alusión a los abucheos a De la Fuente: "No queremos polémicas con Argentina"

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, atendió a los medios este domingo y habló sobre los abucheos que recibió el técnico de la Selección española por parte de aficionados argentinos en un evento que reunió a estrellas de ambas finalistas. El presidente de la RFEF ha dejado claro que se ha de mantener las polémicas lo más alejadas posibles y que se ha de disfrutar con respeto de un evento tan inmenso como el que se vivirá este domingo.