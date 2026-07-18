Secciones

Es noticia
Julián ÁlvarezRashfordClasificación Tour de Francia hoyFrancia - InglaterraOlot - EspanyolJoao PedroEtapa 15 Tour de FranciaHorario F1 CarreraLamine YamalFranciaGraviteoKilian JornetMálaga P1 Premier PadelEspaña Argentina palmarésFinal Mundial 2026Tercer y cuarto puesto Mundial 2026Máximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaParches MundialAire acondicionadoPlayStationPS6OutdoorPobles
instagramlinkedin
Rafael Louzán en alusión a los abucheos a De la Fuente: "No queremos polémicas con Argentina"

Rafael Louzán en alusión a los abucheos a De la Fuente: "No queremos polémicas con Argentina"

Rafael Louzán en alusión a los abucheos a De la Fuente: "No queremos polémicas con Argentina" / Jordi Gil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rafael Louzán en alusión a los abucheos a De la Fuente: "No queremos polémicas con Argentina"

Jordi Gil

RRSS WhatsAppCopiar URL

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, atendió a los medios este domingo y habló sobre los abucheos que recibió el técnico de la Selección española por parte de aficionados argentinos en un evento que reunió a estrellas de ambas finalistas. El presidente de la RFEF ha dejado claro que se ha de mantener las polémicas lo más alejadas posibles y que se ha de disfrutar con respeto de un evento tan inmenso como el que se vivirá este domingo.

TEMAS