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Messi señaló a Lamine Yamal como su sucesor... y el destino los cruza en la final

El próximo domingo, Lionel Messi y Lamine Yamal se verán las caras en la gran final del Mundial. A pocos días del partido, ha vuelto a hacerse viral unas declaraciones del argentino el pasado 8 de mayo, en la que fue preguntado por el futbolista actual que más le recordaba a sí mismo cuando era joven. Su respuesta fue clara y sin dudar: Lamine Yamal. Unas palabras que hoy adquieren un significado especial con ambos frente a frente en la lucha por el título. Más información