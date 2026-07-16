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Bellingham explota después de caer ante Argentina: colleja y bronca final

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Bellingham explota después de caer ante Argentina: colleja y bronca final

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Jude Bellingham protagonizó la imagen más tensa y vergonzosa del final del Inglaterra-Argentina al no saber encajar la eliminación de su selección. Tras el pitido final, el centrocampista inglés propinó una colleja a Valentín Barco mientras los jugadores de la Albiceleste celebraban el pase a la final. La situación obligó a intervenir a varios compañeros para calmar los ánimos y evitar que el enfrentamiento fuera a más. Más información

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