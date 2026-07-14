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El surrealista souvenir que Haaland se ha llevado del Mundial

Noruega aterrizó en su tierra días después de ser eliminada del Mundial contra Inglaterra. El recibimiento ha sido gigante por parte de la afición nórdica. Y entre todo este movimiento, ha soprendido de nuevo la imágen de Haaland con su souvenir 'Made in USA'. La estrella del Manchester City salió del avión con un Whiskey Mapache de 750$, un detalle que no pasó desapercibido por las cámaras.