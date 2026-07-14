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Argentina afina su plan en Atlanta para la semifinal ante Inglaterra

Argentina afina su plan en Atlanta para la semifinal ante Inglaterra

Argentina afina su plan en Atlanta para la semifinal ante Inglaterra / EFE

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Argentina afina su plan en Atlanta para la semifinal ante Inglaterra

EFE

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La Selección Argentina completó en Atlanta su última jornada de preparación antes de afrontar la semifinal del Mundial de la FIFA 2026 frente a Inglaterra, en un duelo que reaviva una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol. Bajo las órdenes de Lionel Scaloni, el plantel ajustó los últimos detalles tácticos en el Atlanta United Training Ground, mientras el cuerpo técnico define el equipo titular y mantiene el foco en alcanzar una nueva final mundialista

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