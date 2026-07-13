Illa ve las palabras de Rajoy sobre la selección francesa "como mínimo, un error grave" / EFE

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Illa ve las palabras de Rajoy sobre la selección francesa "como mínimo, un error grave"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, considera que el comentario del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre que la selección de fútbol de Francia tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses" es "como mínimo, un error grave". En una nueva edición de 'Los Desayunos' de RTVE y la Agencia EFE, en la sede del Instituto Cervantes en Madrid, el presidente catalán ha comenzado por calificar las palabras de Rajoy como "un error", porque "con esto ni tan siquiera hay que hacer bromas", para enseguida afirmar que es "un error grave", "como mínimo, un error grave".