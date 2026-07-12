Jordi Gil

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La plantilla se ejercita al completo en Dallas en una jornada marcada por el cumpleaños de Nico Williams

La selección completó una nueva sesión de entrenamiento en Dallas con todos los jugadores disponibles sobre el césped. Las altas temperaturas volvieron a marcar la jornada, aunque el buen ambiente fue la nota predominante. El día también tuvo un momento especial con la celebración del cumpleaños de Nico Williams, que recibió las felicitaciones de compañeros y cuerpo técnico antes de continuar con una intensa sesión de trabajo.