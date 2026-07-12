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El Mundial de Benidorm

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El Mundial de Benidorm / Atlas News

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El Mundial de Benidorm

Atlas News

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En Benidorm, uno de los destinos turísticos con mayor presencia de visitantes internacionales, todo está preparado para seguir una jornada de fútbol que se espera multitudinaria. Bares, restaurantes y zonas de ocio ultiman los detalles para ofrecer los partidos a vecinos y turistas. La atención se centra especialmente en las aficiones inglesa y noruega, muy numerosas en la localidad alicantina, que vivirán el encuentro con intensidad y expectación. Se prevé un gran ambiente en calles y establecimientos, donde cientos de aficionados se reunirán para animar a sus selecciones.

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