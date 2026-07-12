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El Mundial de Benidorm
En Benidorm, uno de los destinos turísticos con mayor presencia de visitantes internacionales, todo está preparado para seguir una jornada de fútbol que se espera multitudinaria. Bares, restaurantes y zonas de ocio ultiman los detalles para ofrecer los partidos a vecinos y turistas. La atención se centra especialmente en las aficiones inglesa y noruega, muy numerosas en la localidad alicantina, que vivirán el encuentro con intensidad y expectación. Se prevé un gran ambiente en calles y establecimientos, donde cientos de aficionados se reunirán para animar a sus selecciones.