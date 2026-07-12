Mikel Merino: "Siempre quiero ser titular, pero hay que aprovechar cada minuto" / Jordi Gil

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Mikel Merino: "Siempre quiero ser titular, pero hay que aprovechar cada minuto"

Mikel Merino atraviesa el momento más especial de su carrera. El autor de los goles decisivos que clasificaron a España para las semifinales del Mundial repasa en una entrevista exclusiva su transformación, desde la grave lesión en el pie que puso en duda su presencia en el torneo hasta convertirse en el héroe inesperado de la Roja. El centrocampista habla de la paternidad, de cómo cambió su forma de entender la vida, de su adaptación al puesto de delantero, de los elogios que recibe desde España y del desafío que supone enfrentarse a una Francia liderada por Mbappé y Dembélé. Un Merino sereno, ambicioso y con los pies en el suelo antes de una semifinal que puede marcar una época. Más información