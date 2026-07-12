Jordi Gil

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Merino: "No sé si soy el héroe de España, pero me siento muy feliz"

Mikel Merino reconoce que todavía está asimilando todo lo vivido tras convertirse en el héroe de España con sus goles decisivos. El centrocampista admite que aún no es consciente de la magnitud de lo conseguido, aunque confiesa que ya le llegan los elogios desde España. Pese al reconocimiento, mantiene la calma y asegura que el equipo ya tiene la mente puesta en la semifinal del Mundial.