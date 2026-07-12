Jordi Gil

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Merino elogia a Mbappé: "Es uno de los mejores jugadores del mundo"

Mikel Merino deshace elogios hacia Kylian Mbappé antes de la semifinal del Mundial, al que considera "uno de los mejores jugadores del mundo" y un futbolista "físicamente superior a todos". Además, el internacional español asegura que se siente cada vez más cómodo actuando como delantero, una posición en la que afirma haber crecido en los últimos años y en la que estaría encantado de ser titular si el seleccionador así lo decide.