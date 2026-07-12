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Locura en Londres tras una sufrida victoria sobre Noruega en los cuartos del Mundial

Locura en Londres tras una sufrida victoria sobre Noruega en los cuartos del Mundial

Locura en Londres tras una sufrida victoria sobre Noruega en los cuartos del Mundial / Atlas News

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Locura en Londres tras una sufrida victoria sobre Noruega en los cuartos del Mundial

Atlas News

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Miles de aficionados ingleses celebraron este domingo en Londres la clasificación de la selección de Inglaterra para las semifinales de la Copa del Mundo, después de imponerse a Noruega por 2-1 en un emocionante encuentro de cuartos de final que se resolvió en la prórroga. Los seguidores de los “Three Lions” vivieron con nerviosismo los minutos finales del partido antes de desatar la euforia por un triunfo que sitúa a Inglaterra entre las cuatro mejores selecciones del torneo por cuarta vez en su historia.

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