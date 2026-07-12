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La imagen de Neymar en un torneo de póker que no gustó a muchos hinchas

La imagen de Neymar en un torneo de póker que no gustó a muchos hinchas

La imagen de Neymar en un torneo de póker que no gustó a muchos hinchas / @WSOP

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La imagen de Neymar en un torneo de póker que no gustó a muchos hinchas

@WSOP

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Atrapan a Neymar en un torneo de poker a seis días de la eliminación de Brasil en el Mundial. Neymar consiguió anotar un gol en el último partido de la 'canarinha' pero no fue suficiente para poder pasar a la siguiente fase. El jugador brasileño ha vuelto a ser protagonista en redes al participar en un torneo de poker, hecho que no ha gustado a muchos aficionados y aficionadas de su país.

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