¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La imagen de Neymar en un torneo de póker que no gustó a muchos hinchas
Atrapan a Neymar en un torneo de poker a seis días de la eliminación de Brasil en el Mundial. Neymar consiguió anotar un gol en el último partido de la 'canarinha' pero no fue suficiente para poder pasar a la siguiente fase. El jugador brasileño ha vuelto a ser protagonista en redes al participar en un torneo de poker, hecho que no ha gustado a muchos aficionados y aficionadas de su país.