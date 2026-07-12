Hinchas argentinos celebran el pase de su selección a semifinales del Mundial / EFE

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Hinchas argentinos celebran el pase de su selección a semifinales del Mundial

Miles de personas festejaron en las calles de las principales ciudades de Argentina el triunfo por 3-1 ante Suiza que clasificó a la selección argentina de Lionel Messi a las semifinales del Mundial 2026 ante Inglaterra. En el icónico Obelisco del centro de la ciudad de Buenos Aires, capital del país sudamericano, miles de fanáticos de todas las edades se reunieron para celebrar, del mismo modo que lo hicieron quienes siguieron la sufrida victoria argentina en algunos de los 'fan fest' desplegados por el Gobierno local mediante pantallas gigantes en algunos de los parques.