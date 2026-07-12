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España ya piensa en Francia: calor, intensidad y felicitaciones para Nico Williams

España ya piensa en Francia: calor, intensidad y felicitaciones para Nico Williams

Jordi Gil

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España ya piensa en Francia: calor, intensidad y felicitaciones para Nico Williams

Jordi Gil

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La selección española ha retomado los entrenamientos en Dallas para seguir preparando la semifinal del martes ante Francia. El intenso calor volvió a ser protagonista, aunque el buen ambiente reinó durante la sesión. La jornada tuvo un momento especial con el 24º cumpleaños de Nico Williams, que recibió el tradicional pasillo de collejas de sus compañeros entre risas. Jordi Gil informa desde Dallas, donde España continúa ultimando los detalles para una semifinal que muchos consideran una final anticipada. Más información

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