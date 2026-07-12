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España se ejercita en Dallas con las semifinales del Mundial en el horizonte

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España se ejercita en Dallas con las semifinales del Mundial en el horizonte

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El estadio Cotton Bowl ha acogido la primera sesión de entrenamiento del equipo nacional en su regreso a Dallas. La Selección española llegó en la noche del sábado a la ciudad texana para disputar este martes las semifinales del Mundial contra Francia. España se ha ejercitado en sesión matutina bajo el intenso calor de Dallas y las miradas de los más de 100 periodistas que presenciaron los primeros 15 minutos. El entrenamiento contó con un invitado muy especial: el nuevo balón TRIONDA FINAL que adidas ha presentado de cara a los últimos cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo volverá al trabajo este lunes, día previo al duelo contra los galos, en el mismo escenario.

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