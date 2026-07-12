EFE

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Baena dice que Francia y España son favoritas por encima de Argentina

Álex Baena (Roquetas de Mar, Almería, 2001) reconoce en una entrevista con EFE que sufrió durante su primera temporada en el Atlético de Madrid. Problemas físicos le apartaron de su mejor versión, que recupera en su lugar de confianza, la selección española. “Vuelvo a disfrutar dentro del campo”, asegura un futbolista que encadena cinco titularidades en el Mundial.