Secciones

Es noticia
Mikel MerinoSekulic Barça BasketPretemporada BarçaDecoSinner - ZverevGrand Slams Alcaraz SinnerDinero Sinner WimbledonInduráinEtapa 10 Tour de FranciaClasificación Tour de Francia hoyTour de FranciaMundial 2026 hoyAdeyemiLeo MessiAlcarazReal MadridCuadro MundialJoan PradellsRafa NadalEncierro San FermínBernatCuándo juega España FranciaFinal Mundial 2026Calendario España MundialMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaNoticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialOutdoorGraviteo
instagramlinkedin
Baena dice que Francia y España son favoritas por encima de Argentina

Baena dice que Francia y España son favoritas por encima de Argentina

EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Baena dice que Francia y España son favoritas por encima de Argentina

EFE

RRSS WhatsAppCopiar URL

Álex Baena (Roquetas de Mar, Almería, 2001) reconoce en una entrevista con EFE que sufrió durante su primera temporada en el Atlético de Madrid. Problemas físicos le apartaron de su mejor versión, que recupera en su lugar de confianza, la selección española. “Vuelvo a disfrutar dentro del campo”, asegura un futbolista que encadena cinco titularidades en el Mundial.

TEMAS