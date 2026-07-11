Secciones

Es noticia
Clasificación MotoGPCuadro MundialInduráinCourtoisFerran TorresCuándo juega España FranciaCalendario España MundialLuis EnriqueBezzecchiMcGregor TopuriaNico WilliamsEtapa 8 Tour de FranciaClasificación Tour de FranciaMercado Fichajes hoyMundial 2026 hoyMcGregor Holloway horarioEspaña Sub 19Joker San FermínManolo LamaParejas jugadores BarçaMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaNoticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialOutdoorGraviteo
instagramlinkedin
Locura en el regreso a casa de la selección egipcia

Locura en el regreso a casa de la selección egipcia

Locura en el regreso a casa de la selección egipcia / Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Locura en el regreso a casa de la selección egipcia

Atlas News

RRSS WhatsAppCopiar URL

Tras caer en los octavos de final del Mundial ante la Argentina de Leo Messi, la selección egipcia de fútbol ha regresado este viernes a casa. Miles de personas se han congregado en las inmediaciones del aeropuerto para recibir a los Faraones como auténticos héroes. El más aclamado por los aficionados, Mohamed Salah, se ha subido junto al resto de sus compañeros y el cuerpo técnico a un autobús descapotable para recorrer las calles de New Alamein, una ciudad ubicada en la costa mediterránea al noroeste de El Cairo.

TEMAS