Locura en el regreso a casa de la selección egipcia / Atlas News

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Locura en el regreso a casa de la selección egipcia

Tras caer en los octavos de final del Mundial ante la Argentina de Leo Messi, la selección egipcia de fútbol ha regresado este viernes a casa. Miles de personas se han congregado en las inmediaciones del aeropuerto para recibir a los Faraones como auténticos héroes. El más aclamado por los aficionados, Mohamed Salah, se ha subido junto al resto de sus compañeros y el cuerpo técnico a un autobús descapotable para recorrer las calles de New Alamein, una ciudad ubicada en la costa mediterránea al noroeste de El Cairo.