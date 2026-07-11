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Lisandro Martínez arremete contra los periodistas: "Los árbitros están haciendo un excelente trabajo. Ustedes son los que generan las polémicas."

Lisandro Martínez arremete contra los periodistas: "Los árbitros están haciendo un excelente trabajo. Ustedes son los que generan las polémicas."

Lisandro Alonso arremete contra los periodistas: "Los árbitros están haciendo un excelente trabajo. Ustedes son los que generan las polémicas." / Perform

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Lisandro Martínez arremete contra los periodistas: "Los árbitros están haciendo un excelente trabajo. Ustedes son los que generan las polémicas."

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Lisandro Martínez, jugador de la Selección argentina, ha atendido a los medios en el último entrenamiento del equipo antes de jugar el partido de cuartos de final contra Suiza. Lisandro ha sido muy tajante con la prensa tras declarar: "Los árbitros están haciendo un excelente trabajo. Ustedes son los que generan las polémicas." El último partido de Argentina dio mucho que hablar con el arbitraje y ha creado revuelo en las redes sociales y prensa.

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